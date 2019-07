Crisi sulle Terre Infinite riporterà Brandon Routh nei panni di Superman!

Di Superman, tra cinema e serie TV, ce ne sono stati a bizzeffe: da George Reeves all'indimenticato Christpopher Reeve, passando per il Tom Welling di Smallville e l'Henry Cavill del DC Extended Universe. Chi spesso viene dimenticato, insieme al film al quale prese parte, è il Brandon Routh di Superman Returns.

Il film di Bryan Singer del 2006 fu lodato dalla critica cinematografica dell'epoca e da vari addetti ai lavori, tra i quali addirittura Quentin Tarantino. Nonostante il buon successo al botteghino, però, la Warner Bros. cancellò il seguito previsto per il 2009 e gli stessi fan del supereroe kryptoniano tendono spesso a non tenerne conto: il film pagò, con ogni probabilità, l'essere uscito in un periodo storico che fu di transizione tra quello dei cinecomic autoriali di Sam Raimi e Christopher Nolan (Batman Begins era uscito l'anno prima) e quello che vide la nascita del Marvel Cinematic Universe e di un nuovo concetto di cinecomic. Nonostante la qualità del film e le indubbie capacità di Singer, dunque, Superman Returns faticò a trovare un suo posto nei cuori e nella memoria degli appassionati.

Per il Superman di Brandon Routh, però, sembra essere clamorosamente ed inaspettatamente giunto il momento della rivalsa: al Comic-Con di San Diego attualmente in corso è stato infatti annunciato che l'attore riprenderà per la prima volta dal 2006 il suo ruolo per il prossimo, attesissimo crossover dell'Arrowverse Crisi sulle Terre Infinite. La notizia è stata ovviamente accolta con entusiasmo dai fan, contenti di poter ammirare nuovamente nel ruolo di Clark Kent un attore che, probabilmente, avrebbe avuto ancora qualcosa da dare alla parte.

Nulla da fare per Tom Welling dunque, che aveva espresso la sua volontà di tornare ad interpretare Superman all'interno dell'Arrowverse. A proposito dell'universo prodotto da The CW: per chi avesse bisogno di un ripasso prima dell'inizio della Crisi, ecco un veloce recap degli eventi.