Crisi sulle terre Infinite rischia di non essere pubblicato in versione standalone

Come ormai saprete, Crisi sulle terre Infinite sarà il grande evento che sconvolgerà la prossima stagione televisiva dell'Arrowverse. Purtroppo, mentre si festeggia per il completamento delle sceneggiature degli episodi che andranno a comporre il crossover, sembra davvero difficile che ci sarà la pubblicazione della Crisi in versione standalone.

Lo showrunner di Arrow, Marc Guggenheim, ha spiegato infatti che alcune regole dei sindacati americani rendono impossibile la messa in commercio in DVD e Blu-Ray del crossover come se fosse un unico grande film. L'autore ne ha parlato con i fan su Twitter e in sintesi il problema riguarda i credits di attori, registi, sceneggiatori e così via. Guggenheim ha definito la situazione "frustrante" e ha scritto che stanno cercando di "fare il meglio che si può con ciò che si ha a disposizione".



Dunque, i fan non potranno avere gli episodi in un unico disco, ma dovrebbero trovarli singolarmente nei box-set dedicati alle varie serie coinvolte nella Crisi, ossia Arrow, Supergirl, The Flash, Batwoman e DC's Legends of Tomorrow. In ogni caso, il problema riguarda il mercato americano e non dovrebbe coinvolgere l'Europa, dove la pubblicazione potrebbe avvenire tranquillamente.

Al momento, però, non ci sono informazioni in merito e lo stesso Marc Guggenheim ha scritto di non aver ancora sentito la Warner Bros e di non conoscere i loro piani.



La Crisi sulle terre infinite è sempre più vicina e, a giudicare dalla reazione di Stephen Amell alla lettura della sinossi, possiamo aspettarci qualcosa di sconvolgente.