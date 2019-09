Crisi sulle terre infinite: ci sarà il ritorno di Jonah Hex per l'evento crossover

L'evento Crisi sulle terre infinite vedrà il ritorno di un volto noto ai fan DC, proveniente direttamente dal vecchio West. Parliamo di Jonah Hex, che apparirà nel crossover dell'Arrowverse che andrà in onda su The CW tra dicembre e gennaio.

Il cacciatore di taglie sarà interpretato ancora una volta da Johnathon Schaech, che abbiamo visto nella prima stagione di Legends of Tomorrow quando gli eroi si sono recati nella città di Salvation nel 1871. In seguito, l'eroe sfigurato è comparso nelle stagioni successive in alcuni cameo. Al momento non è noto che ruolo avrà il pistolero nell'evento di cinque episodi, che ricordiamo coinvolgerà gli show Arrow, The Flash, Supergirl, DC’s Legends of Tomorrow e Batwoman.

La notizia della presenza di Jonah non è poi così inaspettata poiché nel corso dell'evento appariranno eroi e cattivi provenienti da diversi piani temporali mentre il multiverso inizierà a collassare.

In vista del debutto della Crisi, che avverrà l'otto dicembre in Supergirl, i lavori procedono spediti e possiamo aspettarci tante sorprese. Stephen Amell ha condiviso la sua reazione a caldo alla lettura della sinossi e a giudicare dalla sua eccitazione, come anche da quella di Tyler Hoechlin, possiamo notare come quello in cantiere sia un progetto molto ambizioso e che si preannuncia come il più grande evento DC.