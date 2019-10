Crisi sulle Terre Infinite: il ruolo di Audrey Marie Anderson sarà cruciale

Ieri vi abbiamo annunciato che il personaggio di Lyla Michaels, interpretato da Audrey Marie Anderson, sarà Harbinger nel crossover dell'Arrowverse, Crisi sulle Terre Infinite. Harbinger avrà un ruolo cruciale e sebbene alcuni spettatori possano definirsi sorpresi da questa notizia, la trama di Crisi sulle Terre Infinite giustifica questa scelta.

Vedremo Lyla che adotterà l'appellativo di Harbinger, grazie alla sua capacità di creare doppelganger.

Il produttore esecutivo Marc Guggenheim ieri aveva dichiarato in una nota a Comicbook:"Lyla Michaels nei panni di Harbinger è componente chiave dell'originale Crisi sulle Terre Infinite che eravamo determinati ad onorare nel nostro crossover. Ciò che rende questo aspetto particolarmente soddisfacente per noi è che abbiamo introdotto Lyla Michaels e il suo nome in codice, Harbinger, nella prima stagione di Arrow".



Lo showrunner di The Flash, Eric Wallace, ha poi aggiunto:"Avrà molto senso e tu dirai 'Come non ho potuto vedere che sarebbe successo?'. Stiamo cercando di onorare alcune cose che speriamo le persone notino e apprezzino".

Audrey Marie Anderson si è già mostrata in una foto nei panni del personaggio che interpreterà in Crisi sulle Terre Infinite.

In questi giorni diverse foto stanno comparendo sul web, tramite i social, come quella che mostra due versioni di Superman, interpretati da Tyler Hoechlin e Brandon Routh.

Quest'ultimo ha mostrato in un video anche i suoi allenamenti per essere in forma perfetta durante le riprese dello show.