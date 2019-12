In Crisi sulle Terre Infinite sentiremo il tema di Superman composto da John Williams?

Con tutti i Superman che avremo occasione nel megacrossover dell'Arrowverse, Crisi sulle Terre Infinite, chi ci dice che non ci sarà anche modo di risentire l'iconico motivo legato al supereroe? Di certo non Marc Guggenheim...

Il produttore dell'Arrowverse e showrunner dell'evento in cinque parti è infatti tornato sull'argomento sul suo account Twitter, dopo che in passato si era detto che il brano composto da John Williams per la saga cinematografica degli anni '70/'80 con protagonista Christopher Reeve non era utilizzabile per l'occasione per una questione di diritti.

Adesso però sembrerebbe che la situazione sia ben diversa...

Come potete vedere nel tweet riportato anche in calce alla notizia, Guggenheim ha scritto che "Senza fare spoiler, ma... Sono cambiate un sacco di cose da quel tweet..." riferendosi, ovviamente, a ciò che aveva detto in precedenza, come fatto notare dall'utente a cui ha, per l'appunto, replicato.

Sarebbe senz'altro epico poter riascoltare le celebri note abbinate a una nuova iterazione del personaggio. E sappiamo che WB ha permesso in altre occasioni di utilizzare proprio quel brano (come nel finale di Smallville e, come parte della colonna sonora di Elfman, in Justice League).

E non dimentichiamoci che anche un'altra iconica sigla, quella di Smallville, fece la sua comparsa nello scorso crossover dell'Arrowverse, Elseworlds, quando ci fu mostrata per la prima volta la fattoria dei Kent (dove in Supergirl abita il Superman di Tyler Hochlin).

Insomma, i precedenti (e i tweet di Guggenheim) sono a favore di un esito positivo. Vedremo cosa accadrà.

Crisi sulle Terre Infinite debutterà domenica 8 dicembre su The CW.