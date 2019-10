Crisi sulle Terre Infinite, un primo sguardo all'Anti-Monitor di Lamonica Garrett

Il ditruttore di universi sta arrivando, e possiamo dargli un'occhiata nella prima immagine ufficiale che lo ritrae. Ecco l'Anti-Monitor di Lamonica Garrett.

La sua presenza era stata ampiamente anticipata (più recentemente anche nell'ultimo episodio di The Flash), ma ora che il sito Entertainment Weekly! ha diffuso la prima immagine ufficiale che lo ritrae, l'arrivo dell'Anti-Monitor sembra ancora più imminente.

Nella foto che potete vedere cliccando nell'articolo fonte in calce alla notizia, Lamonica Garrett, interprete anche della controparte dell'Anti-Monitor, ovvero The Monitor, che assieme alla sua preziosa armatura, sfoggia un trucco che a dirla tutta ricorda anche un po' gli Estranei di Game of Thrones.

Nei fumetti di Wolfman e Pérez, l'Anti-Monitor, una volta risvegliato da Pariah (che nell'Arrowverse è interpretato da Tom Cavanagh), inizierà a rilasciare ingenti quantità di anti-materia, e assorbirà l'energia dagli universi positivi, portandoli alla distruzione.

Non sappiamo ancora in che capacità l'Anti-Monitor dell'Arrowverse sarà somigliante a quello cartaceo, né come si presenterà ai nostri eroi, ma non serve molta immaginazione per dire che sarà il più grande avversario finora affrontato, soprattutto vista la portata delll'imminente crossover.

L'unica cosa certa è che la Crisi è già iniziata, e non manca poi molto prima che raggiunga ogni angolo del Multiverso.

Crisi sulle Terre Infinite andrà in onda tra dicembre 2019 e gennaio 2020 su The CW.