Crisi sulle Terre Infinite: lo show ha già svelato dettagli sul ruolo dello Spettro?

Si stanno avvicinando sempre di più gli ultimi due episodi di Crisi sulle Terre Infinite, il crossover dell'Arrowverse in onda su The CW, e sinora lo show ha svolto bene il proprio dovere, mascherando molto di quello che accadrà. Una delle certezze riguarda l'importanza di Oliver Queen con lo Spettro in questo finale.

Tuttavia quale sia il ruolo esplicito nella trama non è stato ancora definito, anche se, mettendo insieme alcuni indizi è possibile poter fare qualche ipotesi.

Lo Spettro è uno dei personaggi più potenti dell'Universo DC, oltre ad essere uno dei più antichi nell'angolo magico dell'universo. Serve come spirito di vendetta un essere invisibile noto come La Presenza. L'essere stesso deve ancorarsi ad un'anima per mantenerlo in equilibrio e nel tempo diversi personaggi si sono alternati in tal senso.



Ora è il turno di Oliver Queen. In un episodio precedente, Jim Corrigan è apparso in Purgatorio per recuperare l'anima di Oliver Queen, spiegandogli che doveva diventare l'ospite dello Spettro per salvare tutti e tenere l'Anti-Monitor sotto controllo.

Gli indizi ci suggeriscono in che modo: in un teaser, Oliver dice ai sei paragoni (e Lex Luthor) che gli 'otto di noi' non potrebbero essere sufficienti. E vale la pena notare che Oliver non appare nella battaglia di Dawn of Time, materializzandosi solo in un singolo colpo accanto all'Anti-Monitor.

Oppure potrebbe essere impegnato a portare a sé rinforzi, perché all'inizio del crossover Oliver Queen ammette che la squadra 'ha bisogno di rinforzi'. Un'ulteriore possibilità potrebbe essere un incontro cosmico, con protagonista The Monitor, come suggerirebbe la pubblicazione di un secondo poster che presenta dettagli differenti rispetto al primo. Immagini familiari per i lettori DC che potrebbero ritrovarsi nell'immagine della creazione dell'Universo DC.

Nel frattempo alcune foto dal set di Crisi sulle Terre Infinite preparano allo scontro finale. Su Everyeye trovate un recap dei primi tre episodi del crossover.