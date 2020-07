Crisi sulle Terre Infinite: lo showrunner Marc Guggenheim svela il suo cameo preferito

Tra cameo sensazionali e scontri impossibili, Crisi sulle Terre Infinite ha dato vita alle fantasie del multiverso DC e lo stesso showrunner Marc Guggenheim ha recentemente svelato alcuni dettagli sulla produzione. Curiosi di conoscere il suo cameo preferito? Ecco la sua insolita risposta.

"Caspita, questa è una domanda molto, molto, molto difficile", ha detto ai microfono di ComicBook Movie. "Francamente, non c'è stato un solo momento. Se mi facessi questa domanda domani probabilmente otterresti una risposta diversa. Personalmente, non riesco a scegliere tra il vecchio Bruce Wayne [Kevin Conroy], il Clark della serie Smallville [Tom Welling] o il Superman di Superman Returns [Brandon Routh]. Immagino che per molti questa sia una risposta elusiva, ma nel mio caso è senz'altro veritiera."

"Anche solo pensare che da questo fumetto sensazionale sia stato tratto un live-action è di per sé è un fatto eccezionale e, per me, di proporzioni monumentali, al punto che anche se non avessimo avuto tutti questi camei ed easter egg ne sarei stato comunque entusiasta. Quando avevo sedici anni e uscì "Crisi sulle Terre Infinite" non mi era mai venuto in mente che potesse essere realizzato con attori in carne ed ossa".

Probabilmente, come lui stesso afferma, per avere una risposta univoca dovremmo porgli la stessa domanda domattina, ma è davvero difficile non immedesimarsi in Guggenheim, soprattutto quando si parla di interpretazioni così iconiche e brillanti messe tutte l'una di fianco all'altra. Voi come avreste risposto?

Nelle settimane scorse lo showrunner aveva però espresso il suo rammarico per non aver avuto anche Swamp Thing in Crisi sulle Terre Infinite, mentre se volete (ri)scoprire uno dei Batman più iconici di sempre non potete proprio perdere questa immagine inedita di Michael Keaton in Crisi sulle Terre Infinite.