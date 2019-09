Crisi sulle Terre Infinite: sì, Tom Welling ci sarà nel crossover dell'Arrowverse

Fin dall'annuncio del crossover più ambizioso visto finora nell'Arrowverse, Crisi sulle Terre Infinite, la presenza di Tom Welling all'evento televisivo della stagione era stata richiesta a gran voce da fan e addetti ai lavori. Ora è ufficiale: il Clark Kent di Smallville tornerà sul piccolo schermo.

Lo volevano i fan; lo voleva Amell; lo voleva lo stesso Tom Welling; tutti speravano in un ritorno del Clark Kent di Smallville in Crisi sulle Terre Infinite, e The CW ci ha accontentato.

È arrivata oggi la conferma ufficiale che Welling tornerà a vestire i panni di Clark Kent nell'atteso crossover.

"Per otto anni, Arrow si è retto sulle spalle di Smallville. Detta più semplicemente, senza Smallville non ci sarebbe stato nessun Arrow e nessun Arrowverse" ha dichiarato il produttore esecutivo Marc Guggenheim "Perciò quando abbiamo iniziato a parlare di Crisi sulle Terre Infinite, la nostra prima, seconda e terza priorità riguardavano il far sì che Tom potesse tornare nel suo iconico ruolo di Clark Kent. Dire che siamo elettrizzati all'idea sarebbe un SuperEufesmismo".

Saranno quindi in tre a indossare il mantello dell'Uomo d'Acciaio questo inverno, poichè Tom si andrà ad unire al già annunciato Routh e al Superman "di casa", Tyler Hoeclin, nell'interpretare il Kryptoniano più celebre di sempre.

E voi, siete contenti di rivedere Welling nel ruolo (e di poter vedere ben tre Superman sullo stesso schermo)?

Crisi sulle Terre Infinite andrà in onda nei mesi di dicembre e gennaio su The CW.