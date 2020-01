Ecco in che modo Crisi sulle Terre Infinite spiana la strada allo spin-off Superman & Lois

Crisi sulle Terre Infinite, proprio come la sua controparte cartacea, è stato un evento cataclismatico anche per quanto riguarda il crossover definitivo in casa The CW, con le ultime due puntate andate in onda la scorsa notte.

Tra le varie rivelazioni avvenute nel corso del finale dell'evento, oltre al sorprendente e inatteso cameo di Ezra Miller nei panni del Flash del DC Extended Universe, c'è stato anche l'annunciato spianamento alla storia di Superman & Lois che vedremo approfondita nella serie interamente dedicata ai loro personaggi ufficializzata solamente ieri notte da The CW con l'ordine di una prima stagione completa (e facente parte proprio dell'Arrowverse).

Ricapitoliamo quanto successo nei momenti conclusivi del crossover: mentre Superman sta volando nel cielo nei momenti finali dell'episodio, riceve una chiamata da Lois nel quale le chiede di tornare alla svelta a Metropolis perché deve gestire una certa situazione con "i ragazzi". Quando Superman chiede una spiegazione di questa frase, Lois le rivela: "I tuoi figli".

Già nel primo episodio di Crisi sulle Terre Infinite trasmesso all'interno di Supergirl, i fan erano venuti a conoscenza del primo figlio della coppia, Jonathan Kent. Ma adesso sembra essere spuntato un secondo figlio, che vedremo certamente all'inizio della serie Superman & Lois. Alcuni rumors vorrebbero addirittura la presenza del team Super-Sons dei fumetti, ovvero Jonathan Kent e Damian Wayne (il figlio di Batman). Stavolta, però, i super-figli saranno entrambi figli di Superman e Lois Lane.

Sarà Tyler Hoechlin, dunque, il Superman ufficiale dell'Arrowverse (che continuerà presumibilmente a chiamarsi così, con il benestare di Oliver Queen). Al suo fianco, ovviamente, ci sarà nuovamente Elizabeth Tulloch nel ruolo di Lois Lane.

Superman & Lois, oltre a costituire probabilmente uno dei nuovi punti fermi dell'Arrowverse, segnerà dunque anche il grande ritorno di Clark Kent come protagonista di una serie TV: non accadeva dai tempi di Smallville, conclusa nel 2011, e prima ancora dalla Lois & Clark andata in onda tra il 1993 e il 1997, alla quale il nuovo show targato The CW si ispira dichiaratamente.