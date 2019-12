Crisi sulle Terre Infinite stabilirà la relazione tra Batwoman e Supergirl

L'entusiasmo dei fan DC in vista dell'ormai imminente crossover dell'Arrowverse Crisi sulle Terre Infinite continua a crescere. Sappiamo che gli eventi cambieranno completamente l'universo DC così come lo conosciamo, e che tra i vari supereroi che faranno squadra si creeranno sullo schermo legami epici.

In una recente intervista con Entertainment Weekly Marc Guggenheim, showrunner del crossover, ha messo in evidenza una relazione in particolare che sarà esplorata nell'arco della "Crisi": quella tra Kara Danvers / Supergirl (Melissa Benoist) e Kate Kane / Batwoman (Ruby Rose).

"Mentre onoriamo la relazione di Barry Allen e Oliver Queen, quello che è stato davvero bello è sviluppare la dinamica tra Kara e Kate", ha raccontato Guggenheim. "L'avevamo già anticipato alla fine di Elseworlds lo scorso anno, ma abbiamo davvero la possibilità di approfondire e vedere quei due personaggi che si supportano a vicenda, allo stesso modo in cui Barry e Oliver si sono sostenuti a vicenda nei precedenti crossover."

Le prime immagini di Crisi sulle Terre Infinite lasciano infatti intendere che le due donne e super eroine condivideranno spesso la scena, e il loro legame si farà più forte. Come detto da Guggenheim, anche alla fine di Elseworlds, il crossover DC dell'anno scorso, si era creato un rapporto tra Kara Danvers e la cugina di Batman. "Mi è piaciuto vedere quel momento iconico di Batwoman e Supergirl" ha ricordato Ruby Rose in un'intervista all'inizio dell'anno. "Credo che ce ne sarà di più. Potremmo potenzialmente fare più lavoro insieme."

Marc Guggenheim ha recentemente regalato altre anticipazioni sul crossover. Alcune rivelazioni riguardano anche due differenti versioni di Superman.