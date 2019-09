Crisi sulle Terre Infinite: la star di Supernatural, Osric Chau, sarà Ryan Choi

Fan dell'Arrowverse (e di Supernatural), preparatevi ad accogliere una new entry nel cast di Crisi sulle Terre Infinite: l'attore Osric Chau interpreterà Ryan Choi, ovvero Atom IV, nel crossover targato DC.

Gli spettatori delle serie di casa al network americano The CW, riconosceranno nel nuovo membro del cast dell'Arrowverse il Kevin Tran di Supernatural.

Osric Chau (Supernatural, Dirk Gently) debutterà infatti nell'universo televisivo di supereroi DC nei panni di Ryan Choi, ovvero il quarto personaggio a portare il nome di Atom.

Nella descrizione ufficiale, Choi è "un professore di fisica alla Ivy Tow University, la cui vita apparentemente normale cambierà una volta appreso il proprio ruolo fondamentale nell'imminente Crisi".

Dunque in un'iterazione simile a quella che abbiamo anche nei fumetti, Choi potrebbe diventare allievo dell'Atom originale, Ray Palmer (Brandon Routh, che tornerà anche nei panni di Superman nel crossover), per poi assumere lui stesso l'identità di Atom.

Il personaggio di Choi è stato introdotto per la prima volta nel numero 1 di Brave New World, serie scritta da Gail Simone sotto l'etichetta The All New Atom.

Questo è uno dei pochi personaggi inediti, se così vogliamo metterla, di cui abbiamo finora avuto conferma per il crossover. Tra il ritorno dei vari Superman e dei diversi Flash, infatti, oltre che degli altri eroi che siamo soliti veder popolare l'Arrowverse, non c'erano però stati troppi nomi "nuovi" (stiamo ancora sperando nell'introduzione di una certa Lanterna Verde).

Crisi sulle Terre Infinite andrà in onda su The CW nei mesi di dicembre e gennaio.