Crisi sulle Terre Infinite: Stephen Lobo si unisce al cast della serie

L'ambizioso evento crossover con protagonisti i vari supereroi DC è sempre più vicino: dopo aver visto il look dell'Anti-Monitor in Crisi sulle Terre Infinite, ecco l'annuncio dell'emittente televisiva The CW in cui svela un nuovo personaggio che farà la sua comparsa nell'Arrowverse.

Stiamo parlando di Stephen Lobo, conosciuto per il suo lavoro in "Supernatural" e "Continuum", l'attore interpreterà il detective Jim Corrigan, famoso per essere anche la vera identità de Lo Spettro. Se non lo conoscete ancora, il personaggio di Jim Corrigan è stato creato negli anni '40 da Jerry Siegel e Bernard Bally, il suo mondo viene sconvolto dopo essere stato ucciso: infatti la sua anima non riesce a raggiungere l'aldilà, diventando così uno spirito vendicativo, pronto a sconfiggere ogni malvagio presente sulla Terra. Nel corso degli anni Lo Spettro ha anche affrontato l'Anti-Monitor, quindi siamo sicuri che avrà una parte anche nelle future puntate del crossover.

Questo è confermato anche dalle parole del produttore esecutivo Marc Guggenheim, il quale aveva affermato che: "I fan del fumetto Crisi sulle Terre Infinite sanno che Lo Spettro gioca un ruolo fondamentale. Siamo entusiasti che il nostro Stephen Lobo sarà Jim Corrigan". Che sia quindi lui il misterioso personaggio presente in questa foto di Crisi sulle Terre Infinite? Non resta che aspettare i prossimi giorni per scoprirlo.