Crisi sulle Terre Infinite: il Superman di Brandon Routh nella prima foto ufficiale

Guardate! Lassù, nel cielo! È un uccello! È un aereo! È... Il Superman di Brandon Routh! The CW ha mostrato oggi al popolo di internet un primo sguardo al personaggio che vedremo apparire nell'Arrowverse.

Nel mese di luglio, durante il panel della Warner Bros. al Comic-Con di San Diego, venne annunciato il ritorno di Brandon Routh nei panni di Superman per il crossover dell'Arrowverse, Crisi sulle Terre Infinite.

A distanza di poco, venne poi confermato che il personaggio interpretato da Routh sarebbe stato quello della miniserie cartacea che va il sotto l'etichetta di Kingdom Come, appartenente alla linea editoriale Elseworlds e ambientata in un ipotetico futuro.

Qui ritroviamo Superman/Clark Kent in una versione più invecchiata e indurita dalle avversità, come appare anche nell'immagine diffusa dal network quest'oggi (che trovate anche nella nostra gallery), in cui possiamo vedere Routh in costume.

In Crisi sulle Terre Infinite però, vedremo tornare anche due altri Superman/Clark Kent: il Tom Welling di Smallville, di cui abbiamo già una prima foto sul set, e Tyler Hoechlin, l'Uomo d'Acciaio nato e cresciuto nell'Arrowverse.

Con questo in mente, e con l'arrivo di tanti altri iconici personaggi, possiamo già anticipare l'alto tasso di epicità di cui sarà connotato il mega-crossover in cinque parti che andrà in onda tra dicembre e gennaio.

Ma cosa ne pensate voi? Vi piace il look di Routh? Fateci sapere nei commenti.