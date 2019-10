Crisi sulle Terre Infinite: tutti i Superman riuniti in una fantastica fanart!

Con la tanto attesa conferma della presenza di Tom Welling in Crisi sulle Terre Infinite, il numero di Superman presenti nell'ambizioso evento crossover dell'Arrowverse è salito addirittura a tre. Una presenza così massiccia dell'uomo d'acciaio ha ispirato un artista digitale, che ha creato una fantastica fanart.

Nella versione completa, che potete vedere in calce all'articolo, compaiono tutti i Superman visti sullo schermo, da Kirk Alyn a Henry Cavill, con anche l'indimenticabile Christopher Reeve.

George Evangelista ha dichiarato di essersi ispirato all'evento della Crisi, dove compariranno per l'appunto Tom Welling (Smalville), Brandon Routh (Superman Returns) e Tyler Hoechlin (Supergirl), per quello che si preannuncia come un mix esplosivo.

L'immagine ha raccolto le reazioni entusiaste dei fan, che non vedono l'ora di assistere agli eventi della Crisi e scoprire come si intrecceranno le vicende dei tre personaggi.



L'evento, che andrà in onda su The CW, presenterà anche altri "doppioni", come nel caso di Lois Lane, che apparirà nella versione Smalville e nella versione Arrowverse. Di recente abbiamo potuto ammirare le due attrici Erica Durance e Bitsie Tulloch in una foto dal backstage.



Inoltre, in questi giorni è stato confermato che Smallville Season 11 sarà canonico nel crossover. Ricordiamo che il fumetto pubblicato dalla DC Comics è la continuazione dello show e viene considerato come una vera e propria stagione.



Crisi sulle Terre Infinite andrà in onda tra dicembre e gennaio su The CW.