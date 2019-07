Crisi sulle Terre Infinite: svelato il Superman di Brandon Routh, ci sarà Jon Cryer

In seguito all'annuncio dell'ingresso di Burt Ward nel crossover dell'Arrowverse Crisi sulle Terre Infinite, in seguito al panel del San Diego Comic-Con vi possiamo confermare un altro gradito ritorno.

Jon Cryer, infatti, è salito a bordo del progetto e tornerà a vestire i panni di Lex Luthor all'interno di questo nuovo evento. Ma, come abbiamo detto, non sarà il solo. I fan sono rimasti davvero eccitati all'annuncio del ritorno di Brandon Routh come Superman all'interno del crossover.

Ma adesso è stato svelato quale Uomo D'Acciaio interpreterà Routh all'interno della serie e, no, non sarà quello interpretato nello sfortunato Superman Returns di Bryan Singer. Come annunciato da Routh al panel al San Diego Comic-Con, mostrando una t-shirt a tema, l'attore vestirà i panni del Superman di Kingdom Come che, per chi non è appassionato di fumetti, è una versione più vecchia e dark del famoso supereroe.

Non è chiaro se questa versione televisiva di Kingdom Come sia, in qualche modo, collegata al Superman Returns interpretato da Routh nel 2006 oppure una nuova versione ma è chiaro che questa Crisi sulle Terre Infinite ci presenterà più versioni dell'Uomo D'acciaio con Tyler Hoechlin che riprenderà anche lui il ruolo del Superman visto nella serie tv Supergirl.