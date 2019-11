Crisi sulle Terre Infinite: primo teaser ufficiale per l'atteso crossover dell'Arrowverse

Crisi sulle Terre Infinite è "il più grande crossover di sempre" secondo il primo teaser ufficiale diffuso in rete da The CW. A poco meno di un mese dal suo arrivo, ecco finalmente arrivare un primo sguardo all'attesissimo evento targato Arrowverse.

Nel filmato, che potete trovare come sempre nel player in alto, vediamo una breve apparizione di The Monitor, i vari protagonisti del franchise tra cui The Flash, Supergirl, Green Arrow e Batwoman, e un'anticipazione di alcuni dei cameo più attesi: Black Lightning e il Superman di Brandon Ruth. Nel video vengono mostrati anche Martian Manhunter, White Canary e Lex Luthor.

Cresce dunque l'attesa per il crossover basato su una delle storyline più celebri dei fumetti di casa DC, e che porterà sul piccolo schermo tanti riferimenti a serie tv e film nati dagli stessi: oltre al già citato Ruth, è infatti confermato un cameo di Tom Welling nei panni di Clark Kent (Smallville) e Robert Whuhl in quelli di Alexander Knox dal Batman di Tim Burton.

The CW trasmetterà Crisi sulle Terre Infinite a partire dal prossimo 8 dicembre, quando l'evento debutterà con l'episodio 9 della quinta stagione di Supergirl. Dopodiché toccherà a Batwoman il 9 dicembre e The Flash il 10 dicembre. Infine, dopo una pausa di circa un mese, l'evento terminerà il 14 gennaio con gli episodi di Arrow e Legends of Tomorrow.