Crisi sulle Terre Infinite: Tom Ellis smentisce la presenza di Lucifer nel crossover

Tra le tante sorprese in arrivo per i fan DC nel corso del crossover Crisi sulle Terre Infinite, si era vociferata la presenza del Lucifer di Tom Ellis. Purtroppo, l'attore è intervenuto in merito, spegnendo le aspettative che si erano create.

"Dunque, ecco cosa succede", ha dichiarato l'attore. "Vado per un weekend a Vancouver, a salutare un'amica il giorno del suo compleanno e all'improvviso sono in un altro show". Ellis ha spiegato la sua presenza nella città parlando di motivi personali, ma si è anche detto lusingato dal pensiero dei fan, che già stavano immaginando possibili scenari inediti durante la Crisi.



Il Lucifer interpretato da Ellis è la versione che viene da The Sandman, la serie a fumetti di Neil Gaiman, che in genere viene ritenuta come un'entità separata dal resto dell'universo DC Comics, anche se ci sono stati casi di apparizioni di personaggi DC in Sandman. Sarebbe stato interessante vedere su schermo il risultato dell'unione di questi due mondi, ma sembra che ciò non avverrà.



Lucifer si concluderà con la sesta stagione, le cui riprese sono iniziate a settembre. Restiamo in attesa della data di uscita.

Crisi sulle Terre Infinite, invece, debutterà l'otto dicembre su The CW e consisterà in cinque parti, che coinvolgeranno cinque show dell'Arrowverse. Il produttore Marc Guggenheim ha pubblicato la prima immagine ufficiale dell'ambizioso evento.