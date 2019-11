Crisi sulle Terre Infinite: Tom Welling è di nuovo Clark Kent nella prima foto ufficiale

The CW ha diffuso in rete la prima immagine ufficiale di Tom Welling di ritorno nei panni di Clark Kent/Superman nell'attesissimo crossover Crisi sulle Terre Infinite, che andrà in onda in cinque puntate a partire dal prossimo dicembre.

Contraddistinto dall'iconica camicia a quadri rossa e nera, il personaggio riapparirà per una scena nell'atteso crossover, in cui tornerà a interpretare il giovane Superman, protagonista della serie Smallville per ben dieci stagioni sulla CW dal 2001 al 2011. L'attore è poi raffigurato con una maglietta grigia, il corpo scolpito - come ogni buon Superman che si rispetti - e alcuni attrezzi da agricoltore, come un'accetta e dei guanti, segno che si tratta di un vero ritorno a casa per il personaggio, che probabilmente ritroveremo alla fattoria dei Kent.

Come rivelato poi dallo stesso Tom Welling nel corso di una convention qualche settimana fa, l'attore pare abbia girato una sola scena nei panni di Clark Kent per il crossover.

Quello di Welling non sarà l'unico Superman a comparire nel crossover; come abbiamo visto anche negli scorsi mesi, non solo vedremo tornare il Superman di casa, ovvero Tyler Hoechlin (che presto apparirà assieme a Bitsie Tulloch in Superman and Lois, ammesso che il pilot già ordinato vada bene), ma tornerà anche quello di Brandon Routh. E proprio a proposito di Routh, che come annunciato in precedenza porterà sullo schermo la versione del personaggio di Kingdome Come, la miniserie a fumetti di Mark Waid e Alex Ross, abbiamo avuto ulteriori conferme: a quanto pare, il suo Superman sarà effettivamente quello che nei film anni '70/'80 era interpretato dal compianto Christopher Reeve. Già nel canone si era ormai soliti dare per scontato che il Superman di Superman Returns fosse lo stesso delle pellicole con Reeve. Lo ha confermato anche il produttore esecutivo dell'Arrowverse, Marc Guggenheim: "Avremo un riferimento a Christopher Reeve in Crisi, o seguiremo la nozione secondo cui Brandon è il Superman di Reeve?" chiede un utente su Twitter, e Guggenheim risponde "Brandon È il Superman di Reeve". Su queste pagine poi trovate una prima immagine anche di Kevin Conroy nei panni di Bruce Wayne.

Il crossover CW inizierà l'8 dicembre con Supergirl, proseguendo con Batwoman (9 dicembre) e The Flash (10 dicembre), mentre gli ultimi due episodi verranno trasmessi il 14 gennaio in Arrow e DC's Legends of Tomorrow.