Crisi sulle Terre Infinite, Tom Welling presente all'appello nel crossover?

L'Arrowverse si sta preparando ad accogliere la più grande quantità di supereroi DC mai vista in tv nel crossover Crisi sulle Terre Infinite. Ma ci sarà anche il Superman di Tom Welling?

Continuano le speculazioni sulle possibili guest star del mega-crossover di casa The CW, alimentate, tra le altre cose, dagli attori stessi.

Dopo la dichiarazione di Stephen Amell volenteroso di rivedere Tom Welling in costume da supereroe, precisamente in Crisi sulle Terre Infinite, adesso anche lo stesso Welling sembra dare adito a questa possibilità.

Nei commenti a un post di Instagram dell'attore, un utente ha espresso il desiderio di poter vedere Tom nel prossimo crossover dell'Arrowverse.

"Spero che tu sia in Crisi sulle Terre Infinite 😭🙏" ha scritto just_nra.

"Duh!!!" avrebbe quindi commentato Tom (potete vedere lo screenshot dello scambio anche in calce alla notizia).

Ovviamente, la risposta di Welling (una sorta di 'Ovviamente') potrebbe semplicemente voler dire che anche lui condivide la sua stessa speranza, e quindi risultare in un nulla di fatto a livello concreto.

C'è però da dire che se (anzi, quando, a questo punto) altre guest star dovessero essere annunciate per il crossover, la star di Smallville sarebbe sicuramente in cima alla classifica dei più papabili, soprattutto in virtù del recente omaggio all'iconica serie dei primi anni 2000 visto in Elseworlds.

Ad ogni modo, per ora dovremo "accontentarci" dei Superman di Tyler Hoechlin e Brandon Routh, ma chissà che a breve non possa arrivare l'ufficialità anche per quello di Welling.