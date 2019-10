Crisi sulle Terre Infinite: Tom Welling è Superman in un'incredibile fan art

Da quando è stata annunciata la sua presenza all'interno di Crisi sulle Terre Infinite/b>, le fan art su Tom Welling sono state tra le più sperimentate dai fan. L'ultima, pubblicata dall'artista Christ Ave, vede l'ex protagonista di Smallville indossare un particolare costume di Superman.

L'attore ha interpretato il celebre personaggio di Clark Kent per ben dieci stagioni all'interno della serie televisiva Smalville, andata in onda dal 2001 al 2011. Il suo ingresso nella Crisi, l'evento che coinvolgerà tutte le serie appartenenti all'Arrowverse, ha scatenato la curiosità dei fan che sono curiosi di vedere come sarà gestito il suo personaggio.

In attesa degli episodi, che saranno trasmessi tra dicembre 2019 e gennaio 2020, possiamo dare uno sguardo più nel dettaglio all'immagine che Ave ha reso pubblica su instagram. Tom Welling appare nei panni di Superman, indossando un costume dalla doppia tonalità: la parte centrale è caratterizzata da un blu scuro, mentre la parte superiore e posteriore è tendente all'azzurro. Sul petto campeggio l'iconica 'S' rosso su sfondo giallo, oltre alla presenza del mantello di colore rosso.

Cosa ne pensate di questa fan art? Vi ricordiamo che Crisi sulle Terre Infinite si svilupperà all'interno delle serie The Flash, Batwoman, Legends of Tomorrow, Supergirl e Arrow. Per quest'ultima sono terminate le riprese con Stephen Amell e sono inoltre presenti le nuove foto di Flash e Batwoman dal set di Crisi sulle Terre Infinite. Per tutti gli appassionati, infine, del Batman del 1989 diretto da Tim Burton, potrebbero interessare i rumor sulla presenza di Michael Keaton nell'Arrowverse.