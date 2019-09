Crisi sulle Terre Infinite: Tyler Hoechlin ci parla del suo Superman

Come sapete nel prossimo crossover dell'Arrowverse ritroveremo molti degli interpreti storici dei supereroi DC. Mentre qualcuno sta cercando di convincere Mark Hamil a partecipare a Crisi sulle Terre Infinite, vestendo i panni di Joker, Tyler Hoechlin invece è molto curioso di scoprire dettagli riguardo il suo Superman.

Non sarà l'unica versione di Clark Kent presente nell'Arrowverse: oltre a lui troveremo il Superman apparso in Kingdom Come e interpretato da Brandon Routh. Ecco quindi cosa ne pensa Tyler Hoechlin, in questa intervista concessa durante il Fan Expo in Canada: "Sono molto, molto entusiasta. Non vedo l'ora di scoprire cosa hanno in mente i ragazzi. Nell'ultimo crossover mi hanno dato una parte molto importante, con i due Superman e adesso che c'è un altra persona con lo stesso costume sarà fantastico. Non dovrò recitare in due parti diverse, dovrò farlo contro qualcun altro".

Di fronte alla possibilità di incontrare un altro Superman l'attore si dichiara molto interessato, soprattutto di scoprire se saranno alleati o avversari, anche se non sa quale delle due preferire: "Terre Infinite è un crossover quindi direi entrambe, non ci sono regole, può accadere di tutto".

Mentre aspettiamo di conoscere ulteriori dettagli, ecco l'elenco del numeroso cast presente in Crisi sulle Terre Infinite, siamo sicuri che rimarrete sorpresi dopo aver letto il ritorno di alcuni attori, che per l'occasione interpreteranno i loro ruoli più famosi.