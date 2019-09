Crisi sulle Terre Infinite: tutti i vari universi paralleli avranno un ruolo nell'evento

Si avvicina il momento in cui i vari eroi dell'Arrowverse dovranno affrontare una volta per tutte la minaccia dell'Anti-Monitor. È stato appena annunciato che sono iniziate le riprese di Crisi sulle Terre Infinite, crossover che richiamerà interpreti da ogni serie o opera dedicata agli eroi DC.

In particolare troveremo i personaggi della cosiddetta Earth-1, ovviamente stiamo parlando di Supergirl, The Flash e Arrow, che saranno i protagonisti principali dell'evento. A loro pare che si unirà anche Black Lightning, supereroe che difende Freeland nell'omonima serie presente su Netflix.

Nel corso dei mesi sono stati poi confermati dei grandi ritorni: a cominciare da Brandon Routh, attore di Superman Returns che vestirà i panni dell'Uomo d'acciaio ispirato all'opera Kingdom Come. Ma il suo non è il solo Superman presente nell'Arrowverse, anche Tom Welling riprenderà il ruolo che lo ha reso famoso in Smallville, insieme alla collega Erica Durance, conosciuta anche come Lois Lane. Invece Michael Rosenbaum ha confermato che non ritornerà per il crossover dell'Arrowverse.

Saranno presenti anche varie versioni di The Flash, a cominciare da John Wesley Shipp, abitante di Earth-90. Inoltre nell'universo di Neo Gotham Kevin Conroy sarà un Bruce Wayne più anziano, pronto ad aiutare gli altri grazie alla sua grande esperienza.

Siamo sicuri che l'emittente The CW ha ancora qualche sorpresa per i fan, comunque sembra che quello di Crisi sulle Terre Infinite sarà uno sforzo collettivo di tutti i supereroi presenti nei vari mondi paralleli e alternativi nati dalle storie editoriali di DC Comics.