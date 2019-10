Crisi sulle Terre Infinite: vediamo Flash e Supergirl insieme sul set, con i nuovi costumi

Le riprese del crossover Crisi sulle Terre Infinite sono attualmente in corso e, per la felicità dei fan dell'Arrowverse, continuano a giungere foto dai set o dai backstage, che permettono di avere un assaggio di ciò che è in serbo in un evento così ambizioso. Questa volta, i protagonisti dello scatto sono Grant Gustin e Melissa Benoist.

I due attori, che interpretano rispettivamente Barry Allen/Flash e Kara Zor-El/Supergirl sono stati immortalati insieme mentre indossano i nuovi costumi. Ricordiamo, infatti, che entrambi i personaggi si sono presentati nei rispettivi show con una nuova versione del proprio costume.



La foto è stata condivisa su Twitter da Canadagraphs e potete vederla in calce all'articolo. Gustin e Benoist sono impegnati con le riprese di alcune scene per l'episodio di Legends of Tomorrow che farà parte della Crisi, il cui impatto si preannuncia devastante, in particolare per Barry. Su di lui aleggia lo spettro della morte, stando alle voci in giro e all'apparente conferma dello sceneggiatore di Flash, Eric Wallace.



In queste ore, invece, il produttore Marc Guggenheim ha affermato che durante il crossover verrà fornita una spiegazione all'assenza di Felicity, uno dei personaggi principali di Arrow ma che non tornerà per l'ottava stagione, quella conclusiva. L'attrice Emily Bett Rickards ha deciso di lasciare lo show alla fine della settima.



Crisi sulle Terre Infinite andrà in onda tra dicembre e gennaio su The CW.