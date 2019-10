Crisi sulle Terre Infinite: vediamo il look del personaggio di Tom Cavanagh

Dopo aver dato un primo sguardo al look di Brandon Routh in Crisi sulle Terre Infinite, prossimo e attesissimo crossover dell'Arrowverse, i fan dei fumetti DC saranno entusiasti di vedere come sarà il costume indossato da Tom Cavanagh durante le puntate della serie.

In questa foto, che trovate in calce alla notizia, presa dal dietro le quinte, sono presenti tutti i maggiori interpreti dei supereroi nati dagli scrittori dell'azienda di fumetti statunitense, tra i più importanti vediamo Grant Gustin, Hartley Sawyer, Cress Williams, Tyler Hoechlin, Candice Patton e Brandon Routh. Ma quello che i fan hanno subito notato è il costume di Pariah, personaggio nato nel 1985 e apparso sin dal primo numero di Crisi sulle Terre Infinite.

Il suo vero nome è Kell Mossa, ed è uno scienziato brillante, dalla mente acuta e capace di teletrasportarsi nei luoghi di crisi al momento del bisogno. Nella serie TV sarà quindi uno dei vari alter ego diversi di Harrison Wells. Ma questa non è l'unica foto che ci mostra i prossimi interpreti dell'Arrowverse, ecco un'immagine con le due Lois Lane di Crisi sulle Terre Infinite, stiamo parlando di Erica Durance e Bitsie Tulloch, attrici che non hanno bisogno di presentazioni per tutti gli appassionati di Superman.