Crisi sulle Terre Infinite: vediamo quali sono i protagonisti dell'evento dell'Arrowverse

Come avrete sicuramente letto, il prossimo crossover prodotto dall'emittente The CW sarà estremamente ambizioso, tanto che secondo alcuni rumors anche i personaggi diTitans dovrebbero fare la loro comparsa nell'Arrowverse. Scopriamo quindi quali sono i supereroi che potremo rivedere negli episodi dello show.

Oltre ai protagonisti delle altre serie facenti parte dell'Arrowverse, i fan delle opere di DC Comics potranno rivedere il Superman di Brandon Routh, nella versione dell'Uomo di Acciaio ideata da Alex Ross e Mark Waidd dell'opera "Kingdom Come". Durante l'evento di presentazione della nuova stagione di Black Lightning è stato annunciato che il protagonista della serie farà la sua comparsa in Crisi sulle Terre Infinite.

Anche la storica voce di Batman Kevin Conroy interpreterà il Cavaliere Oscuro nell'evento crossover, interpretando molto probabilmente una versione più anziana di Bruce Wayne.

Inoltre pare che Mark Hamill potrebbe unirsi all'Arrowverse, anche se non è stata ancora confermata la sua presenza.

Infine anche Burt Ward dovrebbe avere una piccola parte nel prossimo evento crossover, magari in una versione della Terra in cui Robin è l'unico supereroe pronto a difendere il mondo dalla minaccia dell'Anti-Monitor.

Non resta che aspettare il prossimo dicembre per scoprire tutti i cameo della serie e come si concluderà la vicenda di Arrow.