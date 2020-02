Crisi sulle Terre Infinite verrà incluso nel cofanetto dell'ottava stagione di Arrow

Con la conclusione di Arrow, i fan adesso aspettano di poter rivivere le emozioni dell'ottava stagione anche attraverso l'edizione home video in arrivo, che a quanto pare includerà anche il crossover Crisi sulle Terre Infinite nella sua completezza.

I fan di Arrow hanno già detto addio al loro eroe preferito, ma adesso sono pronti a dare il benvenuto all'edizione home video dell'ottava stagione dello show, che arriverà in Blu-Ray e DVD il 28 aprile 2020. E non è tutto, perché il produttore e sceneggiatore Marc Guggenheim ha confermato che il crossover definitivo dell'universo The CW, Crisi sulle Terre Infinite, sarà incluso nel cofanetto contenente tutti gli episodi dell'ultima stagione: "Questo è davvero sensazionale. Tutti e cinque gli episodi di Crisi sulle Terre Infinite saranno disponibili in uno speciale disco in edizione limitata con Arrow: The Eight and Final Season e anche in Arrow: The Complete Series, entrambe in versione Blu-Ray. Non fatevele scappare il 28 aprile".

I fan, su suggerimento del profilo ufficiale dello show, hanno dato l'addio a Oliver Queen postando i loro momenti preferiti degli ultimi otto anni. "Condividete i vostri saluti e i vostri ricordi preferiti di #Arrow prima del series finale di questa notte! #TheFinalBow" ha esordito l'account Twitter di Arrow, e i fan dello show non se lo sono fatto ripetere due volte. In migliaia hanno risposto al thread con le scene della serie che più sono rimaste con loro in questi anni, molte delle quali sembravano includere i personaggi di Felicity (Emily Bett Rickards), Laurel (Katy Cassidy) e... La salmon ladder.

Tra i momenti più gettonati, infatti, ci sono stati diversi scambi #Olicity, come è soprannominata la ship OliverxFelicity, ma anche svariate scene in cui apparivano Laurel e gli altri membri del Team Arrow.

Su queste pagine potete recuperare anche la nostra recensione dell'ottava stagione di Arrow. Non ci resta che attendere il 28 aprile prossimo per avere tra le mani il cofanetto con tutte le stagioni dello show The CW e con il mitico crossover.