Crisis on Earth-X: nozze, flirt e proposte di matrimonio rubano la scena ai combattimenti?

Dopo settimane di anticipazioni, e un’intera stagione di posticipi, è finalmente giunto il giorno del matrimonio fra Barry Allen/The Flash (Grant Gustin) ed(Candice Patton). Ma per una coppia che vola all’altare, un’altra rischia l'ennesima rottura!

Durante lo scorso episodio di Supergirl, Barry e Iris sono hanno infine celebrato le proprie nozze, ma prima ancora del fatidico “sì”, un corposo manipolo di soldati nazisti, capeggiati dalle versioni malvagie di Supergirl, Green Arrow e Flash, ha invaso la cappella e atomizzato il povero prete!



Gli eroi, di conseguenza, hanno dovuto unito le forze per sventare questa improvvisa invasione e successivamente si sono dovuti trasferire presso i Labotori S.T.A.R.. La cerimonia è stata pertanto annullata, il che significa che Barry e Iris non sono ancora sposati, ma dal momento che il crossover non è ancora terminato, il loro stato civile potrebbe ancora cambiare!

Quella formata da Iris e Barry non è però l’unica coppia incapace di unirsi nel sacro vincolo del matrimonio. Durante la cena prenuziale, Oliver Queen (Stephen Amell) ha infatti chiesto alla compagna Felicity Smoak di sposarlo, ma la donna ha prontamente rifiutato la proposta, citando i numerosi problemi che la coppia sta affrontando.

Come spiegato il giorno successivo, Felicity non è esattamente contraria all’idea di ufficializzare la relazione, ma si è solo detta contraria alle nozze per i motivi soprammenziati, fra i quali spicca senza dubbio il recente arresto del sindaco in carica di Star City.



Il crossover, infine, ha visto “nascere” quella che potrebbe diventare una coppia piuttosto interessante... Come rivelato in un nostro recente articolo, Kara Danvers/Supergirl (Melissa Benoist) partecipa alle nozze del secolo assieme alla sorella adottiva Alex Danvers (Chyler Leigh), la quale, nel corso dell’evento, ha finalmente potuto conoscere Sara Lance/White Canary (Caity Lotz).



Finite a letto assieme già durante la prima parte del crossover, la relazione fra le due donne potrebbe però essere alquanto complicata, poiché non solo Sara viaggia continuamente attraverso il tempo per cercare di risolvere gli anacronismi provocato lo scorso anno dalle stesse Leggende, ma addirittura le ragazze vivono in un due universi differenti, come Cisco e Gispy. Riusciranno a trovare un punto d’incontro e ad instaurare una relazione vera e propria, o questa rimarrà solo un'avventura di una notte?