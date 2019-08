Crisis on Infinite Earths: fan art immagina già Kevin Controy nei panni di Bruce Wayne

Un annuncio ha mandato in visibilio i fan dell'Arrowverse: Kevin Conroy, il doppiatore americano ufficiale di Batman nelle serie e nei film di animazione, sarà presente nell'evento crossover Crisis on Infinite Earths nei panni di Bruce Wayne. Alcuni appassionati hanno già immaginato l'attore nelle vesti del miliardario in una fan art.

L'utente in questione è tale spdrmnkyxxiii, che ha pubblicato su Twitter un intrigante fotomontaggio. Nell'immagine Kevin Conroy interpreta un Bruce Wayne ormai anziano, con i capelli ormai striati di grigio e un look molto simile a quello che i lettori dei fumetti hanno già potuto ammirare in storie come Il Ritorno del Cavaliere Oscuro e Kingdom Come.

Non potrebbe, d'altronde, essere altrimenti: Kevin Conroy non è esattamente giovanissimo, ha 63 anni e dubitiamo che riuscirebbe ad interpretare un Batman nel fiore degli anni, considerato l'eventuale tasso di azione che il suo personaggio sarebbe chiamato a praticare. Ci aspettiamo che il suo ruolo in Crisis on Infinite Earths sia, in effetti, più quello di un mentore, magari per la Batwoman di Ruby Rose, piuttosto che un eroe pronto a combattere.

Kevin Conroy non sarà l'unico volto illustre nell'atteso ed epocale crossover dell'Arrowverse: nel cast dell'evento figurano già la leggendaria Lynda Carter e il ritorno di Tom Welling (ma ancora non sappiamo se l'attore americano interpreterà un Superman maturo dopo gli eventi di Smallville). Sappiamo anche che Brandon Routh sarà Superman a sua volta, probabilmente la versione del fumetto di Kingdom Come, inoltre le indiscrezioni vorrebbero anche il ritorno di Mark Hamill nei panni del Joker.