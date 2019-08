Crisis on Infinite Earths, una fan art per Mark Hamill sul Joker dell'Arrowverse

Il prossimo evento seriale che coinvolgerà gli eroi dell’Arrowverse si preannuncia epico: Crisis of Infinite Earths è il progetto televisivo più ambizioso per la DC Comics, e con l’arrivo di Mark Hamill pronto a interpretare Joker la fantasia degli appassionati si è subito accesa immaginando l’attore in un ruolo così celebre.

I motori dell’Arrowverse si stanno scaldando da tempo: dopo aver anticipato l’attore che darà il volto Batman in Crisis of Infinite Earths è la volta di un altro pezzo da novanta nell’universo fumettistico made in DC, ovvero Joker, l’acerrimo antagonista dell’uomo pipistrello.

Per questa parte è stato ingaggiato un nome che si presenta da solo: Mark Hamill, che deve la sua fama a Luke Skywalker nella saga cinematografica di Star Wars, avrà presto le fattezze di Joker per un crossover pronto a sconvolgere i supereroi trascinati nel vivo dell’azione.

L’attore in realtà non è nuovo all’Arrowverse: Hamill era infatti comparso in due episodi di The Flash interpretando Trickster, uno degli avversari del protagonista. Per circostanze curiose, l’attore ha avuto la parte sia nella serie del 1990 che nella versione più recente del 2014.

Il passaggio a Gotham City avrà di sicuro un peso simbolico considerevole: l’attore dovrà inevitabilmente confrontarsi con le altre interpretazioni del personaggio, partendo dalla mimica di Jack Nicholson nel Batman di Tim Burton (1989) alla versione dark di Heath Ledger ne Il Cavaliere Oscuro (2008) per approdare infine al prossimo Joker con le fattezze di Joaquin Phoenix, pronto a sbarcare al Festival di Venezia 2019.

Per amor di completezza occorre citare anche il cammeo di Jared Leto al fianco di Margot Robbie/Harley Quinn nel primo capitolo di Suicide Squad (2016), concludendo così un quadro di apertura decisamente variegato per Mark Hamill che si era già confrontato con Joker prestando la sua voce alla versione animata del villain.

Diffusa la notizia del suo ingaggio un appassionato ha provato a immaginarlo con le fattezze del suo personaggio postando il risultato su Instagram: il sottobosco amatoriale ai tempi dei social network incrocia spesso le grandi produzioni seriali, e restando nel cuore dell’Arrowverse anche il Batman di Kevin Conroy ha ricevuto la sua fan art.

Crisis of Infinite Earths sarà un evento televisivo del canale The CW previsto tra domenica 8 dicembre 2019 a martedì 14 Gennaio 2020 e coinvolgerà le serie di Supergirl, Batwoman, The Flash, Arrow e infine Legends of Tomorrow.