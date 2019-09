Crisis on Infinite Earths: Stephen Amell ha reagito in modo 'pacato' alla sinossi

L'atteso evento crossover Crisis on Infinite Earths è sempre più vicino e, a giudicare dalla reazione per così dire 'pacata' di Stephen Amell alla lettura della sinossi, sembra proprio che scuoterà dalle fondamenta l'Arrowverse.

L'attore che in questi anni abbiamo apprezzato nei panni di Oliver Queen, uscirà dall'universo narrativo della DC con l'ottava stagione che concluderà le vicende di Green Arrow e, tra un'anticipazione e l'altra, ha condiviso su Twitter il suo commento a caldo sulla sinossi di Crisis, dove secondo diverse ipotesi l'eroe potrebbe morire. Come potete vedere nel messaggio in calce all'articolo, Amell ha scritto: "ho letto la sinossi di #CrisisOnInfiniteEarths poco fa. Holy fu**ing sh*t!". Lasciamo l'espressione originale perché mostra al meglio l'eccitazione dell'attore per quello che accadrà nel corso dei cinque episodi dell'evento che andrà in onda su The CW tra dicembre e gennaio.



Crisi sulle terre infinite si presenta come un progetto davvero ambizioso e che sta coinvolgendo tutto il cast, che sarà arricchito dalla presenza di cameo e guest star. Ci saranno addirittura due Superman e Tyler Hoechlin ha dichiarato che non sta nella pelle di vedere il risultato finale.



Nonostante il cast già corposo e che verrà senz'altro arricchito da qui fino al debutto del crossover, gli attori di Arrow hanno confessato chi vorrebbero in Crisi.