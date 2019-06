Il gruppo cristiano ammette l'errore sulla petizione per cancellare Good Omens

Una petizione per la cancellazione di Good Omens ha recentemente fatto scalpore non tanto per le sue motivazioni ma perché indirizzata direttamente a Netflix, quando in realtà la serie è di proprietà di Amazon Prime Video.

Dopo le risposte ironiche delle due compagnie - Prime Video si è simpaticamente offerta di cancellare a sua volta Stranger Things - il gruppo cristiano che ha dato il via alla petizione ha ammesso l'errore e ha deciso di cambiare il bersaglio delle proteste.

"A causa di una svista del personale di Return to Order, questa petizione ha inizialmente indicato Netflix come responsabile dell'offensiva serie 'Good Omens'" si legge sulla pagina aggiornata della petizione. "Amazon Video ha pubblicato la serie il 31 maggio. Siamo dispiaciuti per l'errore, e la proteste verranno indirizzate ad Amazon una volta che la campagna sarà completa."

Gli attivisti di Return to Order hanno criticato lo show creato e sviluppato da Neil Gaiman perché costituirebbe "un altro passo per rendere il satanismo normale, leggero e accettabile". Tra le motivazioni che hanno spinto il gruppo a creare la petizione c'è anche il fatto che la voce di Dio è interpretata da una donna (Frances McDormand).

La serie è attualmente disponibile su Amazon Prime Video. Qui potete trovare le nostre prime impressioni su Good Omens.