Cristiano Malgioglio cade dalla poltrona a Live, il video è virale

Cristiano Malgioglio è da sempre oggetto di meme e video ironici sul web, ed anche quanto avvenuto ieri sera durante la puntata di Live - Non è la D'Urso è destinato ad ampliare la collezione delle pagine Facebook ed Instagram. Il personaggio televisivo, mentre era in studio con Loredana Lecciso e Barbara D'Urso, è infatti scivolato dalla poltrona.

La caduta ha scatenato le risate della compagnia di Al Bano, ma anche l'incredulità di Carmelita. Il movimento infatti non è stato proprio naturale ed inizialmente si credeva Malgioglio avesse fatto uno scherzo dei suoi.

Quando è finito a terra però ha attribuito le responsabilità dello spiacevole incidente, che a differenza di quanto accaduto a Mara Venier non ha avuto conseguenze, ai suoi pantaloni in pelle che l'avrebbero fatto scivolare mentre stava tranquillamente seduto.

Barbara D'Urso dal suo canto non ha potuto far altro che sincerarsi delle condizioni del suo ospite, nonchè grande amico. Inevitabilmente, però, il filmato (che proponiamo come sempre in calce) ha rapidamente fatto il giro del web scatenando l'ironia di fan e non.

Live andrà in onda fino a fine Giugno, mentre Pomeriggio Cinque ha chiuso i battenti venerdì scorso con l'ultima puntata che ha chiuso una stagione non certo facile e caratterizzata dall'emergenza sanitaria.