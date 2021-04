Cristiano Malgioglio, rovinosa caduta in diretta ma i fan lo attaccano

Ieri sera nel corso di Name that Tune, il programma condotto su TV8 da Enrico Papi, come ospite è intervenuto Cristiano Malgioglio ma qualcosa è andato storto nel suo ingresso in studio. Il celebre autore di Gelato al Cioccolato ha infatti preso una rovinosa caduta.

Malgioglio è inciampato su un gradino mentre si stava dirigendo al centro dello studio al fianco del presentatore e ha detto un po' risentito: "Mettete delle luci qua, sto ca**o di scalino". In tanti, sul web, stanno commentando la vicenda e moltissimi telespettatori sono convinti che Malgioglio sia caduto volutamente per aumentare l'audience del programma. Guardando con attenzione il video pubblicato dalla pagina Instagram di Trash Italiano si nota infatti che il cantante mette le mani a terra ancor prima di inciampare.

Questa non è di certo la prima voglia che si rende protagonista di una rovinosa caduta. Malgioglio era già caduto da una poltrona a Live-Non è la D'Urso. Anche in quel caso in molti avevano pensato che più che di una caduta occasionale ci fosse stato un siparietto ben costruito. Insomma, Malgioglio si conferma ancora una volta uno dei cavalli di punta dalla tv trash italiana, e ce la mette proprio tutta per far parlare di se sui social.