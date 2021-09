Cristiano Ronaldo dimentica la Juventus: 'Manchester United migliore decisione'

A pochi giorni dall'esordio di Messi al PSG, parla anche Cristiano Ronaldo che la scorsa settimana ha lasciato la Juventus per tornare al Manchester United. Il portoghese si è presentato ai Red Devils con un'intervista pubblicata sul sito web ufficiale del club.

"Ho una storia fantastica con questo fantastico club. Sono arrivato a 18 anni e ovviamente sono felice di essere tornato a casa dopo 12 anni. Per questo non vedo l'ora di iniziare la mia prima partita" ha affermato CR7 che ha sottolineato ancora una volta l'importanza che ha avuto nella sua carriera Sir Alex Ferguson, lo storico manager del Man United che l'ha portato in Inghilterra dallo Sporting Lisbona.

"Quanto è stato importante Sir Alex Ferguson nel mio ritorno? Come tutti sanno, da quando ho firmato per la prima volta per questo club Sir Alex Ferguson è stata la chiave di tutto. Ricordo quando ero allo Sporting Lisbona giocavamo contro il Manchester: per me, Sir Alex Ferguson è come un padre nel calcio. Mi ha aiutato molto, mi ha insegnato tanto. Il rapporto che abbiamo sempre avuto è speciale, ci teniamo sempre in contatto, è una persona incredibile. È stata la chiave principale per essere dove sono oggi, che ho firmato per il Manchester United" ha ribadito il fuoriclasse portoghese che ha analizzato il suo trasferimento dalla Juventus: "penso che sia la miglior decisione che ho preso".

Lo storico trasferimento di CR7 dal Real Madrid alla Juventus è già dimenticato ed il cinque volte Pallone D'Oro è focalizzato sulla sua nuova avventura.