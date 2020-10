Cristiano Ronaldo, scivolone sui social: 'il tampone per il Coronavirus è una str...'

Cristiano Ronaldo non prenderà parte alla sfida tra Juventus e Barcellona di stasera, in quanto ancora positivo al tampone nasofaringeo per il Coronavirus. Il portoghese ha voluto mandare un messaggio ai suoi tifosi suoi social, ma è scivolato su una frase.

“Mi sento bene ed in salute, Forza Juve!” ha scritto il portoghese, ma poco dopo ha voluto esternare tutta la sua indignazione per l’esito del tampone, che l’ha definito “una stronzata”.

Il commento alla fotografia è stato rapidamente rimosso, ed è rimasta solo la foto in cui Ronaldo si mostra in salute sul divano, quasi come se avesse sconfitto il Covid-19. Ronaldo però è lo sportivo più seguito al mondo, con 241 milioni di follower, e sul web si sono immediatamente moltiplicati gli screenshot e le critiche nei suoi confronti.

Contrariamente a quanto avvenuto per altri calciatori, come Zlatan Ibrahimovic, Ronaldo è al terzo tampone ancora positivo. Per rivederlo in campo bisognerà attendere ancora un pò.

Ricordiamo che la partita tra Juventus e Barcellona sarà visibile anche in chiaro stasera su Canale 5.