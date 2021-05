Cristiano Ronaldo trasloca le auto da Torino: conferma sull'addio alla Juve?

Mentre la Juventus sta scegliendo il nuovo allenatore, un video pubblicato in rete sta diventando virale e riguarda quello che è senza dubbio uno dei protagonisti della stagione juventina: Cristiano Ronaldo.

Nel video, che proponiamo come sempre in calce, si vede una ditta di trasporto di Lisbona, la Rodo Cargo, caricare su un proprio tir alcune delle sette supercar acquistate da Cristiano Ronaldo da Torino. Inutile dire che il filmato ha alimentato il chiacchiericcio tra i tifosi della Juve e non, e da molti è visto come una conferma dell'imminente addio di CR7 alla casacca bianconera a fine stagione.

Non è escluso che si tratti di un banale trasloco però, ed infatti la Gazzetta dello Sport sottolinea che negli ultimi anni movimenti di questo tipo sono stati effettuati anche in prossimità delle vacanze.

E' indubbio però che la stagione che si sta per concludere è stata particolare per la Juventus, che si giocherà nell'ultima giornata di campionato la qualificazione alla Champions League nella partita contro il Bologna, sperando però in un risultato favorevole di Milan e Napoli.

Sul cinque volte Pallone d'Oro ci sono il Paris Saint Germain ma anche il Manchester United, mentre sembra essere tramontata l'ipotesi Real Madrid. Secondo le ultime indiscrezioni, Ronaldo sarebbe isolato nello spogliatoio.