Cristina D'Avena in bikini, il profilo su instagram fa impazzire i fan

Le sigle dei cartoni cantate da Cristina D'Avena hanno allietato la nostra infanzia e ancora oggi alcune di queste sono delle hit imprescindibili nelle nostre playlist. Nelle ultime ore però, si parla della bella cantante per uno scatto in barca, pubblicato su instagram.

Cristina D'Avena ha infatti pubblicato una foto in bikini che in pochissimo tempo ha ottenuto oltre 65 mila mi piace. La ragione di tutto questo clamore è facile da comprendere se si guarda l'immagine posta in calce alla notizia. La famosa cantante ha dimostrato di mantenersi in perfetta forma e come spesso accade sul suo profilo, il popolo del web è letteralmente impazzito.

I commenti, a dir poco spiritosi, sono stati centinaia, qualcuno ha scritto: "Jooooooohnny è quasi miopia" parafrasando uno dei brani più famosi della cantante Johnny è quasi magia. Un altro utente ha invece scritto "Sei stata perfetta per la nostra adolescenza, ora lo sei ancora di più per il resto della nostra esistenza!".

Questi scatti arrivano su Instagram dopo le molte polemiche nate sulle foto hot di Cristina D'Avena. L'iconica interprete si è infatti dovuta difendere svariate volte dalle critiche ricevute per questa tipologia di post in cui mette in mostra il proprio corpo sottolineando che, arrivata alla sua età, ovvero 57 anni, non deve più dar spiegazioni a nessuno per le sue scelte.