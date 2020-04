Cristina D'Avena sarà in diretta su Facebook il giorno di Pasquetta

Il Coronavirus ha spinto milioni di italiani a restare a casa anche il giorno di Pasquetta, che solitamente è dedicato alle gita fuori porta. Per alleggerire il pomeriggio, però, è stata annunciata una simpatica ed interessante iniziativa che vede come protagonisti Cristina D'Avena ed Edoardo Mecca.

I due infatti terranno una diretta il 13 Aprile alle 16 sulla pagina Facebook di Skipper. Si tratterà di poco più di un'ora e mezza di diretta, nel corso del quale la D'Avena proporrà alcune delle canzoni storiche della sua discografia, che hanno accompagnato generazioni e generazioni. Sarà anche l'occasione per chiacchierare con il pubblico e rispondere a domande e curiosità.

"Skipper, il brand di succhi di frutta del Gruppo Zuegg, per il prossimo lunedì 13 aprile ha deciso di creare la prima pasquetta virtuale, l’unica pasquetta possibile. L’iniziativa del brand si inserisce all’interno di una campagna di comunicazione integrata più ampia Stay Thirsty, stay a casa, che ha l’obiettivo di stare vicino alle persone, regalando spensieratezza e “skippando” quei momenti di noia spesso frequenti in questo delicato momento in cui i giorni sembrano tutti uguali. Il progetto infatti ha previsto attività interattive come le lezioni di yoga in diretta live sul profilo Instagram di Skipper, nonché il coinvolgimento di altri noti e simpatici personaggi e webstars nei prossimi giorni. Stay Thirsty. Stay a casa. E ascolta Cristina" si legge nell'annuncio pubblicato e che proponiamo in calce.

Nella giornata di ieri la D'Avena è stata indiretta su Instagram per beneficenza.