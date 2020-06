Cristina Buccino ed Andrea Iannone fidanzati: dopo le smentite arrivano le conferme

A poche settimana dalla smentita di Cristina Buccino, arrivano le prime conferme sulla presunta (ed a questo punto probabile) love story con Andrea Iannone. A riportarle Giornalettismo, secondo cui i due avrebbero rotto gli indugi e la storia sarebbe decollata.

Il sito riferisce che la Buccino sarebbe stata nuovamente intravista in Svizzera, insieme al pilota della MotoGP, nello stesso locale che quest'ultimo frequentava quando era fidanzato con Giulia De Lellis.

Iannone infatti vive a Lugano, mentre la modella ed influencer a Milano, ecco perchè la presenza di quest'ultima in territorio elvetico ha dato il via ad una serie di indiscrezioni pubblicate da Gabriele Parpiglia su Instagram.

Le smentite di rito sarebbero arrivate in quanto Iannone dopo le storie con Belen Rodriguez e Giulia De Lellis ha chiesto maggior rispetto della privacy e riservatezza per la propria vita personale. Il pilota ha infatti passato un periodo difficile, a cui si è aggiunta anche la squalifica dal circus per doping.

Resta da capire che tipo di ripercussioni avrà questa notizia sulla carriera della Buccino. Cristina infatti era in lizza per entrare nella casa del GF Vip ed alcune indiscrezioni trapelate qualche settimana fa riferivano che sarebbe pronta a tutto per partecipare il reality. Sarà Iannone a frenare la partecipazione?