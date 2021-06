Cristina Buccino e Daniele Scardina insieme: la coppia paparazzata a Milano

Cristina Buccino sembra aver trovato l'amore in Daniele Scardina. King Toretto, il pugile che in passato ha avuto una relazione con Diletta Leotta, infatti, è stato immortalato insieme alla modella italiana da Chi, nelle strade di Milano. I due, dopo un aperitivo, si sono lasciati andare ad un bacio che i paparazzi non si sono lasciati sfuggire.

Toretto è recentemente tornato dagli Stati Uniti, dove vive e dove a fine giugno avrebbe dovuto disputare un incontro poi rimandato. Cristina Buccino invece è stata in vacanza a Capri ed ha pubblicato sui propri account social una serie di video e fotografie che hanno lasciato a bocca aperta i numerosi follower.

Il pugile lo scorso anno è stato al centro della love story con Diletta Leotta, che secondo alcuni sarebbe terminata per un presunto tradimento di King Toretto. La presentatrice bionda nel frattempo è in vacanza in Turchia e gli ultimi rumor vogliono Diletta Leotta pronta a sposare Can Yaman, al punto che sarebbe trapelata già la data.

Sempre lo scorso anno, si era parlato anche di una possibile partecipazione di Cristina Buccino al Grande Fratello Vip, al punto che in molti davano per fatto l'accordo tra le parti, ma alla fine non se ne è più fatto nulla.