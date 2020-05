Cristina Buccino fidanzata con Andrea Iannone? La risposta della modella

Negli ultimi giorni la modella ed influencer Cristina Buccino è stata al centro di alcuni gossip che l'hanno legata sentimentalmente ad Andrea Iannone. Sono stati tanti i giornali che hanno pubblicato notizie secondo cui il pilota, al termine della storia con Giulia De Lellis, starebbe frequentando la modella calabrese.

Nel corso di una diretta Instagram tenuta sul profilo Vanity Fair, la Buccino ha affrontato la questione: "in questi casi non c’è da rispondere mi viene da ridere mi faccio una risata. La gente ne dice di ogni mi appioppano un fidanzato a settimana, quand’ero piccolina ne soffrivo di più ma adesso mi scivola addosso". Sostanzialmente quindi è arrivata una secca smentita da parte della modella, che sta passando la quarantena insieme alla sorella a casa.

Proprio a causa del Coronavirus, ha confessato di aver subito di attacchi di ansia importanti, che è riuscita a superare "grazie alla mia famiglia, con cui facevo delle lunghissime videochiamate".

La discussione si è spostata anche su L'Isola Dei Famosi, a cui ha partecipato nel 2015 e che l'ha resa famosa al grande pubblico. Anche in passato la Buccino ha confessato di essersi trovata di fronte ad un'esperienza non facile, un concetto ribadito anche nell'intervista in questione: "sono arrivata felicissima ma ignara poi dopo ho capito che era tostissima. L’Isola mi ha insegnato tanto tra cui riflettere su ciò che abbiamo. Tuttavia è un’esperienza che non rifarei, avevo cicatrici e pelle rovinata”.