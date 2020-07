Cristina Buccino, fisico mozzafiato in questo selfie hot che ha fatto impazzire i fan

La super top Cristina Buccino, showgirl originaria di Castrovillari, in questa estate si fa notare con il suo ultimo scatto sexy che ha fatto impazzire letteralmente i suoi fan.

Già nei giorni scorsi la bella Cristina - che ha 35 anni ed un fisico invidiabile anche dalle più giovani di lei - ha deliziato i suoi followers con scatti che lasciavano ben poco all'immaginazione, e tutti, uomini e donne, hanno apprezzato il suo splendore.

Lei, che è una delle bellezze italiane seguite con più orgoglio, lascia senza fiato anche stavolta in questa foto in bianco e nero di profilo, in uno scatto un po' voyeur, dove indossa solo l'intimo ed una canotta bianca. Piovono i complimenti per la modella, che un po' per lavoro, un po' per la bellezza che Madre Natura le ha donato - con qualche aiutino, come lei stessa ha ammesso - ammalia e seduce non solo in bikini.

Fatto sta che le sue curve, ottenute con una rigida routine di allenamento e alimentazione sana, mandano in tilt ad ogni nuova foto che la stupenda top model pubblica sul suo account personale. Al momento la modella si dichiara single, e sicuramente in tanti fanno a gara per conquistarsi un po' delle attenzioni della splendida Cristina.

