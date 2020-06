Cristina Buccino mostra tutte le sue forme in un set fotografico bollente su Instagram

Ogni giorno Cristina Buccino è solita tenere compagnia ai numerosi fan che la seguono su Instagram con scatti bollenti e photoshoot in cui mostra tutte le sue forme, ed anche l'ultimo non fa eccezione. La modella ha infatti letteralmente mandato in visibilio i fan con una serie di scatti bollenti.

Come si può vedere in calce, la Buccino si è fatta ritrarre in tra pose diverse dall'alto tasso erotico e sensualità. Come spiegato nella didascalia, le immagini rientrano in un progetto sponsorizzato su cui però ancora non sono state diffuse molte informazioni, ma il post ha rapidamente raggiunto quota 90mila commenti non solo da personaggi famosi, ma anche da fan che la seguono sempre con ammirazione.

"La perfezione esiste si chiama Cristina Buccino" commenta un utente, a cui fa eco un altro fan, che la definisce "una vera dea". Altri invece sostengono che la Buccino sia "la bellezza fatta persona", e sono restati ammaliati dalla forma fisica ultratonica di Cristina che documenta le sue lunghe sessioni di allenamento su Instagram.

Cristina Buccino di recente è stata di recente al centro di vari gossip in merito ad un presunto fidanzamento con Andrea Iannone, che dopo le sentite di rito sembra aver trovato qualche conferma. Il suo nome è stato anche fatto in orbita GF Vip 2020 ed in molti sono pronti a scommettere sull'ingresso nella casa.