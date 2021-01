Cristina Capotondi: 'La maternità e il matrimonio non sono un obbligo'

Cristina Capotondi è una delle migliori attrici del panorama italiano, e da ormai 14 anni condivide una relazione con Andrea Pezzi ma, nessuno dei due sembra disposto a fare il grande passo e a mettere su famiglia.

L'attrice ha dichiarato più volte di non essere pronta per il matrimonio e nemmeno per diventare madre: "Mi sento osservata in maniera losca, lo sguardo su di me è sinistro, come se tutti mi volessero chiedere: ‘Perché no?’. Io dico allora: ‘Perché sì?’. Le vite sono fatte di tante esperienze, quella della maternità dev’essere sicuramente straordinaria, ma bisogna arrivarci, ognuno con i propri tempi".

La Capotondi lascia comunque aperto un piccolo spiraglio, dichiarando che quando si sentirà pronta, sicuramente prenderà in considerazione l'idea di diventare madre: "Ho ancora un pochino di tempo per pensarci. Vedremo".

Andrea Pezzi e Cristina Capotondi sono una coppia molto solida, i due hanno affrontato sicuramente periodi difficili ma, ne sono usciti più forti che mai. L'attrice in un periodo di crisi ha deciso di professare addirittura la castità, esperienza che non sembra essere del tutto dispiaciuta al suo compagno: "A me è piaciuta molto per questa sua volontà. Le sono stato vicino per tanto tempo, vedendola trasformarsi in una donna che oggi trovo straordinaria. La sua voglia di essere migliore ogni giorno è passata anche per questa cosa. Il sesso è una cosa difficile da capire. Viene dato come se fosse semplice, ma fare bene l’amore per me è stata una conquista: è un mestiere! La società non ti spiega che ci vuole pazienza, che ci vuole tempo per godere".

Tra l'altro, Cristina Capotondi si batte molto per i diritti delle donne.