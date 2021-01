Cristina Chiabotto è incinta: l'ex Miss Italia mostra orgogliosa il suo pancione

L'ex Miss Italia ha annunciato sui social network di essere in attesa del suo primo bambino e lo ha fatto pubblicando un tenero scatto del suo pancione in compagnia di suo marito Marco Roscio e Paper, il loro cagnolino.

Super contenta per questo lieto evento, Cristina Chiabotto ha scritto: "25 settimane di te…sussurri che esisti e che la vita è un dono meraviglioso. Non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia. Noi ti aspettiamo amore".

Insomma, la coppia è in trepidante attesa per l'arrivo del loro primo bambino. Ancora non si conosce il sesso del nascituro. Da sempre molto riservati, Cristina e Mario sembrano essere affiatatissimi. I due si sono conosciuti nel 2018 e hanno scelto di sposarsi dopo appena un anno.

"Ha saputo rispettarmi e aspettarmi. Forse ero inconsciamente già pronta a vivere una nuova storia, ma lui ha avuto tanta pazienza e ha capito quando era il momento giusto" ha detto la Chiabotto riferendosi alla sua relazione con Fabio Fulco, l'attore con cui è stata legata per oltre 10 anni.

Tra le VIP in dolce attesa non possiamo non citare Chiara Ferragni che con Fedez aspetta una bambina e negli ultimi giorni si è parlato anche di una possibile gravidanza di Belen Rodriguez.