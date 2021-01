Cristina Marino, lo scatto senza veli della compagna di Argentero fa impazzire Instagram

Cristina Marino ha fatto letteralmente impazzire il popolo di Instagram mostrandosi senza veli in uno scatto da poco pubblicato. La compagna di Luca Argentero si è infatti mostrata in una foto allo specchio in cui appare seminuda e con il seno coperto dal suo braccio.

La giovane attrice è in perfetta forma fisica nonostante abbia dato alla luce lo scorso maggio la piccola Nina. Insomma, sembra che la 30enne sia riuscita a non esagerare nel corso della vacanze natalizie. Secondo i giornali scandalistici l'amore tra Cristina e Luca (di dieci anni più grande) sarebbe nel corso delle riprese di Vacanze ai Caraibi del 2015 ma lei ha precisato più volte di non essere stata il motivo della separazione dalla moglie. Argentero è infatti stato sposato per diverso tempo con la doppiatrice Myriam Catania che nei mesi scorsi ha preso parte al Grande Fratello Vip.

Cristina Marino sembra non patire la differenza d'età con il suo compagno, anzi a suo avviso è un elemento rafforzativo della loro unione come dichiarato a Vanity Fair: "Luca è un trentottenne fichissimo. Non intendo solo fisicamente, anche se è uno sportivo come me, e questo è fondamentale. È uno che non patisce la mia personalità ‘iperattiva’, anzi ha capito come gestirla. È felice di avere un vulcano al suo fianco. Io gli regalo un po’ di spensieratezza, lui l’esperienza di anni di vita in più".