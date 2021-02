Cristina Parodi a Oggi è un altro giorno: 'Io e Benedetta non abbiamo mai litigato'

Nell'ultimo periodo erano circolate voci su un pesante litigio avvenuto tra Benedetta e Cristina Parodi, le due sorelle della tv italiana. Si diceva che i rapporti tra le due si fossero incrinati dopo la fallimentare esperienza a Domenica In. Oggi però, la moglie di Giorgio Gori ha voluto chiarire la questione ad Oggi è un altro giorno.

"Benedetta? Io e mia sorella non abbiamo mai litigato in vita nostra, abbiamo 8 anni di differenza ma siamo totalmente diverse. Ci vogliamo un gran bene, poi lei ha proseguito le mie orme poi però ha preso questa strada bellissima della cucina. Lei è bravissima in tutto quello in cui io non sono brava, lei è solare, generosa, lei è anche più ribelle, cazzuta, io invece sono molto più dolce".

Tra le due c'è un rapporto veramente profondo, tanto che la giornalista ha deciso di chiamare la sua prima figlia come sua sorella minore: "Hanno lo stesso nome, la stessa pettinatura, lo stesso carattere: indipendente, caz*uto, ma infinitamente sensibile e generoso. Amo queste due ragazze che la vita mi ha regalato. Sono stata benedetta da una sorella e una figlia davvero speciali".

Cristina e Benedetta Parodi hanno ben 8 anni di differenza tra di loro ma, entrambe sono state mosse per la stessa passione per il giornalismo. Cristina ha condotto per molto tempo il TG5 mentre Benedetta Studio Aperto su Italia Uno.

