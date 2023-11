Cristobal Balenciaga: Alberto Juan irriconoscibile nel trailer della nuova serie Disney+

Cristóbal Balenciaga, la serie drama originale ispirata alla vita e all'eredità del creatore spagnolo di Guetaria, uno degli stilisti più iconici di tutti i tempi, debutterà il 19 gennaio 2024 in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Disney+.

In occasione dell'annuncio della data d'uscita la serie, creata da Lourdes Iglesias e dai 12 volte vincitori del premio Goya Aitor Arregi, Jon Garaño e Jose Mari Goenaga (La trincea infinita), si è mostrata con un primo trailer ufficiale in cui spicca ll’attore Alberto San Juan nei panni di Cristóbal Balenciaga, un uomo enigmatico e di straordinario talento che sfidò le convenzioni sociali dell’epoca e rivoluzionò il mondo della moda.

La storia inizia quando Balenciaga presenta la sua prima collezione di Haute Couture parigina nel 1937: si è lasciato alle spalle una carriera di successo nei suoi atelier di Madrid e San Sebastian vestendo l’élite e l’aristocrazia spagnola, tuttavia i modelli che avevano fatto tendenza in Spagna non funzionano nell’impero della moda sofisticata di Parigi, dove Chanel, Dior e Givenchy sono il punto di riferimento dell’Haute Couture. Guidato dall’ossessione per il controllo in tutti gli aspetti della sua vita, Cristóbal Balenciaga definirà il suo stile e diventerà uno dei più importanti stilisti di tutti i tempi.

