Crisu sulle Terre Infinite ci lascerà in crisi con un cliffhanger prima della pausa

Sarà pure in cinque parti, ma il megacrossover dell'Arrowverse, Crisi sulle Terre Infinite, è stato realizzato in modo da lasciarci letteralmente in crisi dopo la pausa natalizia che separe i primi tre episodi dagli altri.

Crisi sulle Terre Infinite sta arrivando, e i nostri eroi non saranno gli unici a doverla affrontare.

Il crossover è apparentemente stato strutturato appositamente per farci morire tutti... di curiosità.

A confermarlo è il produttore dell'Arrowverse, Marc Guggenheim, su Twitter, che come al solito si diverte a rispondere e a stuzziacare i fan sulla piattaforma social.

"È così dunque la programmazione? Pausa di metà stagione proprio nel bel mezzo di Crisi? Moriremo tutti" osserva un utente.

"La storia per #CrisiSulleTerreInfinite è stata ideata con questa precisa situazione [lo hiatus] in mente. Perciò la terza ora terminerà con un cliffhanger. Sorry Not Sorry" elabora Guggenheim, e possiamo quasi sentire il tono alla Nelson con cui sembra averlo scritto ("Ha ha!").

Effettivamente, non è che sia stata scoperta l'acqua calda qui. Conoscevamo già da un po' le date di messa in onda in onda degli episodi, e sapevamo perfettamente che ci sarebbe stata la pausa natalizia di mezzo. Forse dove abbiamo peccato di ingenuità (almeno alcuni di noi) è stato pensare che gli sceneggiatori, con l'avvicinarsi del Natale, sarebbero stati più buoni con noi, e non ci avrebbero lasciato con un vero e proprio cliffhanger. Ma è ovvio che non poteva essere così.

La Crisi arriverà su The CW domenica 8 dicembre, e si protrarrà fino a martedì 14 gennaio.